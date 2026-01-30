FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике

«Они (источники — ред.) заявили, что это была идея делегации США, чтобы Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетическим объектам друг друга в качестве… шага к деэскалации на фоне напряженных переговоров по урегулированию», — говорится в сообщении издания.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.
Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.