FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американская делегация на прошедших на прошлой неделе переговорах в Абу-Даби выдвинула идею о том, что Украина и Россия могли бы договориться о паузе в ударах по объектам энергетики друг друга в качестве шага к деэскалации, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и высокопоставленного украинского чиновника, участвовавшего в переговорах.

«Они (источники — ред.) заявили, что это была идея делегации США, чтобы Украина и Россия согласились приостановить удары по энергетическим объектам друг друга в качестве… шага к деэскалации на фоне напряженных переговоров по урегулированию», — говорится в сообщении издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине.

Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

