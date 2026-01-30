FT: США в ОАЭ предложили Украине и России приостановить удары по энергетике

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американская делегация на прошедших на прошлой неделе переговорах в Абу-Даби выдвинула идею о том, что Украина и Россия могли бы договориться о паузе в ударах по объектам энергетики друг друга в качестве шага к деэскалации, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и высокопоставленного украинского чиновника, участвовавшего в переговорах.