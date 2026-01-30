Выяснилось, что Норвегия закупает дальнобойные РСЗО с прицелом на Россию

Парламент Норвегии одобрил программу закупки 16 дальнобойных реактивных систем залпового огня общей стоимостью около 2 млрд долларов. Новые вооружения, как прямо заявили политики, предназначены для усиления сдерживания России в Арктике, сообщает местная пресса.
Власти страны увязывают сделку с укреплением национальной обороны и наращиванием потенциала НАТО в северных регионах. В официальных формулировках подчеркивается, что Россия рассматривается как основной фактор военного планирования в Арктике. По этому вопросу в норвежском парламенте, включая оппозицию, фактически сложился консенсус.
В Консервативной партии заявили, что речь идет об оружии, способном поражать цели далеко за линией фронта, что, по их оценке, имеет ключевое значение в современных конфликтах. Отдельные депутаты предлагали развивать собственную европейскую систему РСЗО, однако правительство отвергло эту идею, сославшись на высокую стоимость и длительные сроки реализации.
Как ранее писало издание Aftenposten, выбор был сделан в пользу южнокорейской системы Chunmoo, разработанной компанией Hanwha Aerospace. Она, по данным властей, обошла конкурентов, включая американскую HIMARS, по совокупности параметров — дальности стрельбы, огневой мощи, срокам поставки и цене.
Chunmoo способна применять более широкий спектр боеприпасов. В их числе стандартные 239-мм ракеты с дальностью около 80 км, тактические ракеты CTM-290 с радиусом до 290 км, а также перспективные оперативно-тактические CTM-500, способные поражать цели на дистанции до 500 км. HIMARS формально также может использовать ракеты PrSM с аналогичной дальностью, однако США пока не дали согласия на их поставку Норвегии.
По боевой нагрузке корейская система также превосходит американский аналог. Одна пусковая установка Chunmoo несет 12 ракет в двух контейнерах, тогда как HIMARS — только шесть. При этом стоимость одной пусковой установки Chunmoo оценивается в 2−3 млн долларов без боекомплекта, что примерно на 40 процентов дешевле HIMARS, цена которой достигает 5 млн долларов. Американское предложение на 16 установок с сопутствующим оборудованием оценивалось в 580 млн долларов и было признано чрезмерно дорогим.
Дополнительным фактором стали сроки. Южная Корея предложила более быструю поставку, тогда как производственные мощности HIMARS в США загружены заказами для ВСУ и стран НАТО. Кроме того, соглашение с Hanwha Aerospace предусматривает кооперацию в сфере производства ракет и обслуживания систем на территории Европы.
На фоне этих решений Норвегия последовательно наращивает военные расходы. По оценке аналитической компании GlobalData, оборонный бюджет страны увеличится с 7,6 млрд долларов в 2023 году до 9,2 млрд долларов к 2028 году, что укладывается в общий курс на милитаризацию, выбранный рядом европейских государств.
