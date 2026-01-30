Выяснилось, что Норвегия закупает дальнобойные РСЗО с прицелом на Россию

По боевой нагрузке корейская система также превосходит американский аналог. Одна пусковая установка Chunmoo несет 12 ракет в двух контейнерах, тогда как HIMARS — только шесть. При этом стоимость одной пусковой установки Chunmoo оценивается в 2−3 млн долларов без боекомплекта, что примерно на 40 процентов дешевле HIMARS, цена которой достигает 5 млн долларов. Американское предложение на 16 установок с сопутствующим оборудованием оценивалось в 580 млн долларов и было признано чрезмерно дорогим.