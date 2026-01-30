Ричмонд
США перебрасывают в Европу истребители, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. ВВС США на фоне напряженности вокруг Ирана перебрасывают истребители пятого поколения F-35A в Европу, их пункт развертывания пока неизвестен, сообщает портал War Zone со ссылкой на данные из открытых источников.

Источник: Reuters

«Есть яркие свидетельства того, что на Ближний Восток могут направляться первые… F-35A ВВС США. Истребители… были в Пуэрто-Рико… На видео (из соцсетей — ред.)… видно, как некоторые из этих истребителей приземляются в Лажише в Португалии», — говорится в публикации портала.

Точный пункт назначения этих F-35A пока неизвестен, добавляется в материале.

По информации портала, истребители были переброшены в Пуэрто-Рико при подготовке к операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент страны Николас Мадуро.

Отмечается, что некоторое время назад по направлению в Испанию также вылетели американские истребители F/A-18G.

Как напоминает портал, что F-35A сыграли ключевую роль в подавлении иранской ПВО в ходе атаки США в июне 2025 года.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США «на всякий случай» движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

