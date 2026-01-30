Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина вышла из важного соглашения с Беларусью спустя 25 лет

Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве.

Источник: Комсомольская правда

О том, что Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве, сообщили в украинском правительстве, пишет Sputnik.by.

Это межправительственное соглашение действовало более 25 лет. Украина покинула его в одностороннем порядке. Уточним, что в украинском правительстве заявили о прекращении «сотрудничества и взаимной помощи в таможенных делах».

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила МИД уведомить об этом белорусскую сторону. Отметим, что Украина регулярно заявляет о выходе из многолетних соглашений, которые действовали с Россией и Беларусью, а также в рамках СНГ.

Ранее мы писали, что популярная авиакомпания возвращается к полетам в Минск с 1 февраля.

Прочитайте, что известно о скандинавском антициклоне «Даниэль», который принесет морозы и арктический воздух.

Еще рассказали, что Нацбанк сообщил, что какао, мясо с молоком и бензин влияют на рост инфляции в Беларуси.