Украина вышла из важного соглашения с Беларусью спустя 25 лет

О том, что Украина вышла из соглашения с Беларусью о таможенном сотрудничестве, сообщили в украинском правительстве, пишет Sputnik.by.
Это межправительственное соглашение действовало более 25 лет. Украина покинула его в одностороннем порядке. Уточним, что в украинском правительстве заявили о прекращении «сотрудничества и взаимной помощи в таможенных делах».
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила МИД уведомить об этом белорусскую сторону. Отметим, что Украина регулярно заявляет о выходе из многолетних соглашений, которые действовали с Россией и Беларусью, а также в рамках СНГ.
