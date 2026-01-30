Люблинский: Россия намерена ответить на политику Прибалтики против посольств

В ближайшие дни посольствам прибалтийских стран объявят принятые в их отношении решения. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.
— С учетом отсутствия адекватной реакции в ближайшие дни посольствам прибалтийских стран будет объявлено о принятых в отношении этих диппредставительств решениях, — цитирует его РИА Новости.
15 января ФСБ выявила сотрудника спецслужб Британии, который работал под прикрытием в посольстве в Москве. Речь идет о Дэвисе Самьюэле. Его лишили аккредитации и обязали покинуть территорию страны.
Позже в пресс-службе МИД России заявили, что Москва готова дать Лондону «зеркальный» ответ, если тот пойдет на эскалацию ситуации после выявления британского шпиона в посольстве. Британского посла Дейни Долакию также вызвали в ведомство в связи с тем, что ФСБ выявила сотрудника спецслужб Великобритании.
Долакия во время визита в МИД пыталась войти не в ту дверь здания ведомства. Когда дипломат вышла из машины, она направилась к закрытой двери.