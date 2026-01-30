Люблинский: Россия намерена ответить на политику Прибалтики против посольств

Позже в пресс-службе МИД России заявили, что Москва готова дать Лондону «зеркальный» ответ, если тот пойдет на эскалацию ситуации после выявления британского шпиона в посольстве. Британского посла Дейни Долакию также вызвали в ведомство в связи с тем, что ФСБ выявила сотрудника спецслужб Великобритании.