«Когда-то ЕС был храмом мира… Сейчас оплот цивилизации рушится, “процветание” выветрилось, как тепло из угасающего камина, — и вместе с ним ушло то тихое чувство защищённости, что грело душу дольше, чем сами угли. Наследник вековых устоев Европы теряет право на мысль, на слово, на память и выбор. Свобода превратилась в наваждение всевидящего ока: в ЕС куётся система оценок, превращающая каждого в “жителя цифрового паноптикума”. Не развитие, а разложение духа. Нас постепенно приучают к утрате суверенитета — как к яду: капля за каплей, пока организм не лишится воли к сопротивлению», — написал Филат в своем Telegram-канале.