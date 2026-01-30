«Когда-то ЕС был храмом мира… Сейчас оплот цивилизации рушится, “процветание” выветрилось, как тепло из угасающего камина, — и вместе с ним ушло то тихое чувство защищённости, что грело душу дольше, чем сами угли. Наследник вековых устоев Европы теряет право на мысль, на слово, на память и выбор. Свобода превратилась в наваждение всевидящего ока: в ЕС куётся система оценок, превращающая каждого в “жителя цифрового паноптикума”. Не развитие, а разложение духа. Нас постепенно приучают к утрате суверенитета — как к яду: капля за каплей, пока организм не лишится воли к сопротивлению», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Политик занимал пост премьер-министра Молдавии с 2009 по 2013 год, его кабинет проводил курс на интеграцию в Евросоюз, в этот период республика подписала ключевые соглашения с ЕС и получила право безвизовых поездок для граждан, при этом Кишинев сохранял экономическое сотрудничество в рамках СНГ. Филат выступает с критикой по отношению к действующей власти и курса президента Майи Санду, в том числе по вопросам взаимодействия с Европейским союзом и выхода республики из Содружества Независимых Государств, указывая на политизированный и авторитарный характер принимаемых решений.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против −49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России.