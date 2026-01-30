Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск запостил «классический» мем про Цукерберга после сообщения об иске против Meta*

Илон Маск запостил в X старый мем о «приватности» сервисов Meta* после публикаций о доступе к «зашифрованным» личным сообщениям в WhatsApp у сотрудников корпорации. Миллиардер призвал отказаться от «зелёного» мессенджера.

Источник: Life.ru

На картинке — парень, который говорит гендиректору корпорации Марку Цукербергу, что его отец заявил о слежке за пользователями сервисов Meta*. Ответ, как говорится, убил.

«Он не твой отец», — заявил миллиардер мужчине.

Напомним, на Meta* подали в суд: истцы утверждают, что сотрудники корпорации, несмотря на заверения, имеют полный доступ к «зашифрованным» сообщениям пользователей. В компании уже назвали это ложью и пообещали принять ответные юридические меры. На этом фоне основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз напомнил о небезопасности WhatsApp.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше