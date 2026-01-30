Маск запостил «классический» мем про Цукерберга после сообщения об иске против Meta*

Напомним, на Meta* подали в суд: истцы утверждают, что сотрудники корпорации, несмотря на заверения, имеют полный доступ к «зашифрованным» сообщениям пользователей. В компании уже назвали это ложью и пообещали принять ответные юридические меры. На этом фоне основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз напомнил о небезопасности WhatsApp.