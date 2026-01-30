Маск запостил «классический» мем про Цукерберга после сообщения об иске против Meta*

На картинке — парень, который говорит гендиректору корпорации Марку Цукербергу, что его отец заявил о слежке за пользователями сервисов Meta*. Ответ, как говорится, убил.
«Он не твой отец», — заявил миллиардер мужчине.
Напомним, на Meta* подали в суд: истцы утверждают, что сотрудники корпорации, несмотря на заверения, имеют полный доступ к «зашифрованным» сообщениям пользователей. В компании уже назвали это ложью и пообещали принять ответные юридические меры. На этом фоне основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз напомнил о небезопасности WhatsApp.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.