В МИД предупредили страны Прибалтики об ответе за действия против посольств

Латвия, Литва и Эстония ввела регламентирование деятельности своих посольств. В связи с этим Россия всё равно оставляет за собой право принять конкретные меры в ответ на эти действия. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.