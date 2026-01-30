Ричмонд
В МИД предупредили страны Прибалтики об ответе за действия против посольств

Латвия, Литва и Эстония ввела регламентирование деятельности своих посольств. В связи с этим Россия всё равно оставляет за собой право принять конкретные меры в ответ на эти действия. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

Источник: Life.ru

«Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — сказал Любинский.

По словам дипломата, меры со стороны Прибалтики были расценены российской стороной как враждебные. В связи с этим 30 декабря 2025 года в МИД России были вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии, которым официально донесли позицию Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с рядом стран у России исторически сложились сложные отношения. По его мнению, это большая ошибка, поскольку взаимодействие с Москвой могло бы принести им значительные выгоды. Песков отметил, что не стоит постоянно проводить параллели с прошлым.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

