Посольство КНР опровергло статью FT о китайских БПЛА в конфликте на Украине

В заявлении диппредставительства говорится, что статья на эту тему «основана на слухах и надуманных выводах» и «вводит общественность в заблуждение». Китай «никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», подчеркивается в сообщении.
В нем отмечается, что КНР занимает «объективную и беспристрастную позицию в отношении украинского кризиса и активно выступает за прекращение боевых действий и поощрение мирных переговоров».
Посольство призвало издание соблюдать профессиональную этику, прекратить выдвигать безосновательные обвинения против Китая и быть объективным и беспристрастным в материалах о КНР.