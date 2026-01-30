Си Цзиньпин рассказал Стармеру, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с британским премьером Киром Стармером в Пекине сообщил, что болеет за «Манчестер Юнайтед».
Как рассказал политический обозреватель Financial Times Джордж Паркер в соцсети X*, китайский лидер также упомянул, что следит за тремя другими английскими клубами: «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».
Сообщалось, что Стармер на встрече вручил Си Цзиньпину мяч с матча Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», а в ответ получил от Си Цзиньпина бронзовую статую лошади и несколько флейт.
Позднее президент США Дональд Трамп высказался о визите Стармера к Си Цзиньпину.
