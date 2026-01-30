Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин рассказал Стармеру, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с британским премьером признался, что болеет за «Манчестер Юнайтед» и следит за другими английскими клубами.

Источник: Аргументы и факты

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с британским премьером Киром Стармером в Пекине сообщил, что болеет за «Манчестер Юнайтед».

Как рассказал политический обозреватель Financial Times Джордж Паркер в соцсети X*, китайский лидер также упомянул, что следит за тремя другими английскими клубами: «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».

Сообщалось, что Стармер на встрече вручил Си Цзиньпину мяч с матча Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», а в ответ получил от Си Цзиньпина бронзовую статую лошади и несколько флейт.

Позднее президент США Дональд Трамп высказался о визите Стармера к Си Цзиньпину.

*Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше