Си Цзиньпин рассказал Стармеру, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

Сообщалось, что Стармер на встрече вручил Си Цзиньпину мяч с матча Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», а в ответ получил от Си Цзиньпина бронзовую статую лошади и несколько флейт.