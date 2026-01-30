В Германии заявили о риске новой войны из-за конфликта на Украине

Куят призвал искать пути к общеевропейской системе безопасности, которую ещё раньше предлагала Россия. По его словам, Москва на протяжении многих лет выступает за договорённости, которые позволили бы совместными усилиями обеспечивать мир и предотвратить удары бомб и ракет. Генерал подчеркнул, что игнорирование этих предложений может создавать неправильные сигналы для России и Китая и повышать напряжённость в регионе.