«Риск, что из конфликта на территории Украины может возникнуть война из-за Украины, очень велик. И в последнее время это риск постоянно возрастает», — сказал он.
Куят призвал искать пути к общеевропейской системе безопасности, которую ещё раньше предлагала Россия. По его словам, Москва на протяжении многих лет выступает за договорённости, которые позволили бы совместными усилиями обеспечивать мир и предотвратить удары бомб и ракет. Генерал подчеркнул, что игнорирование этих предложений может создавать неправильные сигналы для России и Китая и повышать напряжённость в регионе.
Ранее Лавров сообщил, что разговоры о возможной третьей мировой войне следует адресовать не Москве, а европейским политикам. Именно они демонстрируют неэффективность у власти, пытаясь оправдать свои провальные действия. России при этом нет необходимости участвовать в подобных прогнозах.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.