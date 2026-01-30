Подоляка: войска РФ охватили с трех сторон Хатнее под Великим Бурлуком

Подоляка отметил, что Хатнее расположено всего в шести километрах от села Шевченково, которое является первым населенным пунктом агломерации больших сел, жилая застройка которых тянется непрерывно до поселка Великий Бурлук. По словам блогера, зацепившись за Шевченково, российские военные, по сути, начнут бои за этот поселок.