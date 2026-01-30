Подоляка: войска РФ охватили с трех сторон Хатнее под Великим Бурлуком

В Харьковской области российским подразделениям удалось охватить с трех сторон село Хатнее под Великим Бурлуком, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.
«Мы ведем наступление в районе населенного пункта Хатнее, которое, в принципе, уже охватили с трех сторон», — сказал он.
Подоляка отметил, что Хатнее расположено всего в шести километрах от села Шевченково, которое является первым населенным пунктом агломерации больших сел, жилая застройка которых тянется непрерывно до поселка Великий Бурлук. По словам блогера, зацепившись за Шевченково, российские военные, по сути, начнут бои за этот поселок.
По мнению Подоляки, наступление войск РФ в районе Хатнего и со стороны Волчанска имеют целью уничтожение группировки ВСУ в районе Великого Бурлука и поселка Белый Колодезь. Согласно сведениям блогера, российские военные постепенно охватывают эту группировку противника с трех сторон.
Ранее сообщалось, что подразделения начали бои за расположенное в районе Хатнего село Чугуновка, заняв ряд лесополос в его окрестностях. Также появилась информация о переходе под под контроль российских военных территории пограничного пункта пропуска Чугуновка.