Rendez-Vous призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

Чекрыгин — руководитель российской команды, работающий над французским брендом одежды и обуви Maison David, недавно приобретённого Rendez-Vous. Известно, что дизайнер присоединился к команде несколько месяцев назад, но уже успел отличиться: именно в его вечернем платье в роковой вечер на красной дорожке щеголяла бренд-директор сети и, как говорят злые языки, бывшая вебкам-модель Алина Миева.