Rendez-Vous призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

Чекрыгин — руководитель российской команды, работающий над французским брендом одежды и обуви Maison David, недавно приобретённого Rendez-Vous. Известно, что дизайнер присоединился к команде несколько месяцев назад, но уже успел отличиться: именно в его вечернем платье в роковой вечер на красной дорожке щеголяла бренд-директор сети и, как говорят злые языки, бывшая вебкам-модель Алина Миева.
Активисты «Зова народа» заметили странную активность Чекрыгина в Сети. Они обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить всю сеть на предмет пропаганды ЛГБТ*, а также отдельно обратить внимание на деятельности дизайнера.
Напомним, российская обувная сеть Rendez-Vous организовала масштабный пресс-тур в честь своего юбилея. Мероприятие проходило во французском Куршевеле на территории дорогого горного отеля и отличалось высокой роскошью. Гостей, среди которых было около 14 инфлюенсеров, доставляли частными вертолётами и организовывали для них профессиональные фотосессии. Оказалось, что вечеринка обошлась бренду в сумму, превышающую прибыль бренда за четыре года.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.