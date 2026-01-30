Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rendez-Vous призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

Общественники требуют проверить на пропаганду ЛГБТ* и без того оскандалившуюся обувную сеть Rendez-Vous. Как пишет SHOT, на громкой вечеринке в Куршевеле заметили дизайнера Никиту Чекрыгина, который активно выкладывает двусмысленные полуобнажённые фото, в том числе с другими мужчинами, и состоит в чатах по поиску однополого партнёра на ночь.

Чекрыгин — руководитель российской команды, работающий над французским брендом одежды и обуви Maison David, недавно приобретённого Rendez-Vous. Известно, что дизайнер присоединился к команде несколько месяцев назад, но уже успел отличиться: именно в его вечернем платье в роковой вечер на красной дорожке щеголяла бренд-директор сети и, как говорят злые языки, бывшая вебкам-модель Алина Миева.

Активисты «Зова народа» заметили странную активность Чекрыгина в Сети. Они обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить всю сеть на предмет пропаганды ЛГБТ*, а также отдельно обратить внимание на деятельности дизайнера.

Напомним, российская обувная сеть Rendez-Vous организовала масштабный пресс-тур в честь своего юбилея. Мероприятие проходило во французском Куршевеле на территории дорогого горного отеля и отличалось высокой роскошью. Гостей, среди которых было около 14 инфлюенсеров, доставляли частными вертолётами и организовывали для них профессиональные фотосессии. Оказалось, что вечеринка обошлась бренду в сумму, превышающую прибыль бренда за четыре года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.