Под Покровским ВСУ оставили без прикрытия 2 км фронта

Согласно имеющимся сведениям, военнослужащие батальона самовольно оставили позиции, в результате чего образовался незащищенный участок линии боевого соприкосновения длиной не менее двух километров. При этом сама бригада, как отмечается, продолжает нести потери как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях.