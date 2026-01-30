Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа не готова к последствиям мира на Украине, заявил глава МИД Эстонии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Евросоюз еще не думал комплексно о ситуации после завершения конфликта на Украине, Европа не готова к последствиям его урегулирования, признал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Источник: Reuters

«(ЕС — ред.) систематически не думал о том, что случится, если война закончится», — отметил министр в интервью газете Politico.

По мнению Цахкны, Европа не готова к последствиям мирного урегулирования.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше