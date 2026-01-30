Европа не готова к последствиям мира на Украине, заявил глава МИД Эстонии

«(ЕС — ред.) систематически не думал о том, что случится, если война закончится», — отметил министр в интервью газете Politico.
По мнению Цахкны, Европа не готова к последствиям мирного урегулирования.
