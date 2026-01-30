Ричмонд
ВЦИОМ: 78,9% россиян доверяют Владимиру Путину

79% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента страны.

Источник: Комсомольская правда

Президенту РФ Владимиру Путину выразили доверие 77% россиян. Также опрос показал, что 79% россиян считают, что он хорошо работает на посту президента страны. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, большинство (77%) соотечественников заявили, что скорее доверяют главе государства, недоверие российскому лидеру выразили лишь 12% респондентов.

Кроме того, 52% опрошенных уверены, что правительство РФ тоже работает скорее хорошо. При этом 26% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина.