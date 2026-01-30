В России с февраля проиндексируют более 40 выплат и увеличат размер маткапитала

«Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6 процента. Согласно федеральному закону они увеличиваются исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — написал Володин.
Материнский капитал составит 728,9 тысячи рублей на первого ребёнка и 234,3 тысячи — на второго. Семьям, которые не получали сертификат на первого ребёнка, при рождении второго полагается 963,2 тысячи рублей. Кроме того, увеличатся пособия при рождении и усыновлении ребёнка, выплаты по уходу до полутора лет и ежемесячные пособия матерям-героиням. Также повышение коснётся доплат к пенсиям, выплат ветеранам и инвалидам, пособий по безработице. Средства на индексацию предусмотрены в федеральном бюджете.
С 1 февраля также вступят в силу новые законы: о защите прав покупателей при возврате товаров ненадлежащего качества, о расширении полномочий правительства в сфере электроэнергетики и введении специальных понятий для надёжности электросетевого комплекса. Будет закреплён правовой статус Российского Красного Креста (РКК), а с 3 февраля МИД получит полномочия по аккредитации дипломатов и представителей международных организаций.
С 6 февраля саморегулируемая организация финансового рынка сможет самостоятельно размещать средства компенсационного фонда при соблюдении условий диверсификации, ликвидности и прибыльности только во вклады и на счета системно значимых кредитных организаций.
Ранее в Госдуме объяснили, как получить проиндексированный маткапитал в 2026 году. Там пояснили, что размер материнского капитала определяется моментом обращения за сертификатом, а не датой рождения ребёнка.
