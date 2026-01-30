В России с февраля проиндексируют более 40 выплат и увеличат размер маткапитала

Материнский капитал составит 728,9 тысячи рублей на первого ребёнка и 234,3 тысячи — на второго. Семьям, которые не получали сертификат на первого ребёнка, при рождении второго полагается 963,2 тысячи рублей. Кроме того, увеличатся пособия при рождении и усыновлении ребёнка, выплаты по уходу до полутора лет и ежемесячные пособия матерям-героиням. Также повышение коснётся доплат к пенсиям, выплат ветеранам и инвалидам, пособий по безработице. Средства на индексацию предусмотрены в федеральном бюджете.