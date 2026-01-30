Москва и Вашингтон разошлись в оценке переговоров по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков не согласился с утверждением американской стороны о том, что в переговорах по украинскому урегулированию якобы согласованы все вопросы, кроме территориального. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Россия-1».
Поводом стали недавние заявления госсекретаря США и помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио, который утверждал, что переговорный процесс фактически уперся только в территориальную проблему. Ушаков, отвечая на этот тезис, дал понять, что такая оценка не соответствует реальному положению дел.
Ранее в комментарии Первому каналу представитель Кремля уже отмечал, что в повестке переговоров по Украине остается значительное количество нерешенных вопросов. При этом он подчеркивал, что территориальная тема действительно является ключевой, но далеко не единственной.
Марко Рубио накануне заявлял, что единственным неурегулированным пунктом остаются территориальные разногласия, в том числе связанные с Донецком. По его словам, между сторонами ведется активная работа по сближению позиций, однако этот вопрос по-прежнему остается принципиальным и не преодолен.
