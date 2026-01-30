«Вот это да!» В Германии заявили о победе России над Украиной и всем Западом

«Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, правительство США (которое и начало весь этот бардак), ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ… Вот это да!», — написал он в социальной сети X.