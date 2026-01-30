Ричмонд
«Вот это да!» В Германии заявили о победе России над Украиной и всем Западом

Россия побеждает не только Украину, но и Запад в целом. Такое мнение высказал немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Kimble или Kim Tim Jim Vestor, настоящая фамилия Шмиц).

«Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, правительство США (которое и начало весь этот бардак), ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ… Вот это да!», — написал он в социальной сети X.

По словам предпринимателя, каждый день они твердили, что Россия проигрывает, однако не деле она «победила их всех».

Ранее в США предрекли урегулирование вооружённого конфликта на Украине на условиях России. По мнению отставного дипломата Часа Фримана, именно Москва обладает преимуществом на переговорах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

