Володин рассказал, какие законы вступят в силу с февраля 2026 года

С 1 февраля в России будет проведена индексация более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он указал, что увеличение составит 5,6 процента и будет осуществлено с учетом фактического индекса потребительских цен за прошлый год.
Глава Госдумы пояснил, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 728,9 тысячи рублей, а выплата на второго ребенка составит 234,3 тысячи рублей. При этом в случае отсутствия ранее полученного сертификата на первого ребенка при рождении второго общий размер материнского капитала достигнет 963,2 тысячи рублей.
Также будут увеличены пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также ежемесячные выплаты женщинам, удостоенным звания «мать-героиня». Вячеслав.
Индексация также коснется доплат к пенсиям, выплат ветеранам и инвалидам, а также пособий по безработице. Председатель Государственной думы подчеркнул, что финансирование этих мер предусмотрено в федеральном бюджете.
Кроме того, с 1 февраля вступит в силу закон, направленный на дополнительную защиту прав граждан при возврате товаров ненадлежащего качества. В соответствии с новыми нормами покупатель получит право требовать компенсацию разницы между уплаченной суммой и стоимостью аналогичного технически сложного товара на момент рассмотрения спора.
С этой же даты расширяются полномочия правительства в сфере электроэнергетики, включая вопросы введения специальных режимов. Закон закрепляет новые понятия, в том числе «программу по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса», которая будет утверждаться высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации.
В тот же день начнет действовать закон, определяющий правовой статус Российского Красного Креста. С 3 февраля Министерство иностранных дел получит полномочия по установлению порядка аккредитации дипломатических работников и представителей международных организаций.
С 6 февраля саморегулируемая организация финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, получит право самостоятельно размещать средства компенсационного фонда при соблюдении требований диверсификации, возвратности, доходности и ликвидности. Размещение средств будет возможно исключительно во вклады и на банковских счетах системно значимых кредитных организаций.