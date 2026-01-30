«110-я бригада ВСУ продолжает нести потери на территории Запорожской и Днепропетровской областей. По последним данным со стороны противника, солдаты 3-го механизированного батальона бригады просто сбежали с позиций у Покровского», — сказал он.
Советник назвал участок фронта длиной не менее двух километров оголённым.
Ранее сообщалось, что ВСУ усилили направление у Константиновки иностранными бойцами. Речь идёт о нескольких группах колумбийских наёмников, переброшенных на этот участок фронта.
