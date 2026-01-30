Зачем президент ОАЭ приезжал в Москву: о чем говорили в Кремле

Какие вопросы обсуждались на переговорах
Первым этапом встречи стала совместная работа делегаций. В состав российской группы вошли 23 человека, в том числе представители правительства страны, ЦБ, ведущих банков, Госдумы, Генштаба, «Росатома». Кроме того, в российскую команду включили главу Чечни Рамзана Кадырова.
С эмиратской стороны присутствовали 12 человек — члены кабинета министров, советники, глава Центробанка ОАЭ.
В Кремле повестку переговоров описали как обсуждение «ключевых направлений многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальной ситуации на Ближнем Востоке и других международных вопросов».
Перед началом рабочей встречи делегаций Владимир Путин отметил, что история дипломатических отношений между странами длится 55 лет. Президент подчеркнул, что ОАЭ — важный торговый партнер России в арабском мире, государства сотрудничают в сфере технологий и промышленности, развивают связи в сфере культуры, образования и науки.
Президент ОАЭ в своем приветствии отметил, что его страна поддерживает усилия, направленные на дипломатическое решение конфликтов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уже после переговоров заявил, что тема организации нового этапа переговоров по Украине в Абу-Даби на встрече Аль Нахайяна не затрагивалась.
«Нет. Вообще не обсуждалась», — заверил Песков в разговоре с «Российской газетой».
Присутствие на встрече начальника главного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова пресс-секретарь президента объяснил тем, что отношения между странами очень «широкоформатные».
«На всякий случай. Сейчас речь шла только о двусторонних отношениях», — уточнил Песков.
В чем значимость встречи
Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов в беседе с «Ведомостями» предположил, что двусторонняя встреча в Кремле была связана с предстоящими переговорами в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса. Политолог не исключил, что Аль Нахайян мог вручить Владимиру Путину послание от американского и украинского лидеров, а также поинтересоваться настроем российской стороны.
Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров считает, что президенты могли обменяться мнениями относительно хода переговорного процесса по разрешению украинского кризиса. Он уточнил, что визит президента ОАЭ не связан с поездкой в Россию временного главы Сирии Ахмеда аш-Шараа. Политолог уточнил, что встречи лидеров РФ и Арабских Эмиратов происходят регулярно, а Абу-Даби является вторым после Анкары торгово-экономическим партнером Москвы в ближневосточном регионе. Востоковед уточнил, что в 2025 году двусторонний товарооборот достиг почти 10 млрд рублей.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с URA.RU высказал мнение, что речь на переговорах в Кремле шла о ситуации на Ближнем Востоке. Он объяснил, что Эмираты волнует противостояние США и Ирана, которое в случае обострения может привести к ударам по американским военным базам на эмиратской территории и атаке Израиля.
По мнению эксперта, Россия и ОАЭ понимают, что риски эскалации высоки, и заинтересованы в том, чтобы катастрофы не произошло.
Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков считает, что ОАЭ в России ищут разумного подхода к разрешению кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, Кремль ведет себя последовательно и открыто к мнению всех участников противостояний.
«Посредническая роль нашей страны должна проявиться и в отношении ситуации вокруг Ирана. Даже если позиция России и ОАЭ по Ирану по всем вопросам не совпадают, в части, касающейся снижения уровня эскалации, Путин и шейх Аль Нахайян, конечно, едины и выступают консолидировано», — резюмировал Волчков.