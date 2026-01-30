Зачем президент ОАЭ приезжал в Москву: о чем говорили в Кремле

Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров считает, что президенты могли обменяться мнениями относительно хода переговорного процесса по разрешению украинского кризиса. Он уточнил, что визит президента ОАЭ не связан с поездкой в Россию временного главы Сирии Ахмеда аш-Шараа. Политолог уточнил, что встречи лидеров РФ и Арабских Эмиратов происходят регулярно, а Абу-Даби является вторым после Анкары торгово-экономическим партнером Москвы в ближневосточном регионе. Востоковед уточнил, что в 2025 году двусторонний товарооборот достиг почти 10 млрд рублей.