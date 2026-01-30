Украинских военных, заключивших краткосрочные «молодежные» контракты с ВСУ, массово направляли на наиболее опасные участки фронта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, с прошлого года в рамках специальной программы контракты подписали сотни граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет. Инициатива была запущена для восполнения дефицита пехоты. Формально участникам обещали службу с пониженным уровнем риска, однако на практике значительную часть новобранцев направили непосредственно в зону активных боевых действий.
Журналисты WSJ указывают, что командование ВСУ использовало молодых контрактников для сдерживания наступления российских сил. Их перебрасывали на участки с высокой интенсивностью боев, где подразделения несли серьезные потери. В материале приводится пример Кирилла Горбенко, который еще в прошлом году давал интервью изданию, а в октябре погиб при выдвижении своего подразделения в направлении Красноармейска. Там же был убит Вячеслав Малец — один из первых участников программы «молодежных» контрактов.
Издание отмечает, что значительное число молодых военнослужащих получили тяжелые ранения и остались инвалидами. Кроме того, фиксируется рост дезертирства: многие новобранцы покидали позиции после первых боевых столкновений.
На этом фоне пленный военнослужащий стрелкового батальона 156-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр Радченко сообщил, что при принятии решения о сдаче в плен больше всего опасался ударов беспилотников со стороны собственных подразделений.
