Молодёжные контракты ВСУ обернулись отправкой на самые опасные участки фронта

Журналисты WSJ указывают, что командование ВСУ использовало молодых контрактников для сдерживания наступления российских сил. Их перебрасывали на участки с высокой интенсивностью боев, где подразделения несли серьезные потери. В материале приводится пример Кирилла Горбенко, который еще в прошлом году давал интервью изданию, а в октябре погиб при выдвижении своего подразделения в направлении Красноармейска. Там же был убит Вячеслав Малец — один из первых участников программы «молодежных» контрактов.