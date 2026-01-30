Как писал сайт KP.RU, ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре завил, что на восстановление энергетического партнерства между Россией и Германией может потребоваться до десяти лет. Политик выразил надежду, что это произойдет быстрее. По его словам, прекращение поставок недорогих и надежных российских энергоресурсов, которые ранее были доступны Германии, привело к текущему кризису — процессу деиндустриализации страны.