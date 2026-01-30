Россия не видит возможностей для возвращения к здравому энергодиалогу с Германией. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
«Считаю важным подчеркнуть: никого уговаривать мы не будем», — сказал дипломат.
По его словам, у Москвы нет перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Берлином. Свой ущербный для национальной экономики ФРГ выбор там сделали, подчеркнул Любинский.
Как писал сайт KP.RU, ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре завил, что на восстановление энергетического партнерства между Россией и Германией может потребоваться до десяти лет. Политик выразил надежду, что это произойдет быстрее. По его словам, прекращение поставок недорогих и надежных российских энергоресурсов, которые ранее были доступны Германии, привело к текущему кризису — процессу деиндустриализации страны.