Памятники Котовскому, Лазо и Ленину могут быть снесены: «Им нечего делать в Кишиневе, в городе не хватает монументов голоду, депортациям и приднестровскому конфликту» — министр культуры

«Я уверен, что многим из них [советских монументов] нечего делать и в то же время, например, мне стыдно, как государству, что в центре Кишинева нет монумента голоду 1946−1947 года. У нас есть только один монумент, посвящённый Приднестровскому конфликту. У нас, как у государства, есть задолженности [по установке монументов трём вышеописанным событиям]. Давайте сравним увековечивание жертв голода 1946−47 против увековечивания мужчины, стоящего перед отелем “Космос” на лошади. Что нам, как государству, важнее?».