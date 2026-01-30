Памятники Котовскому, Лазо и Ленину могут быть снесены: «Им нечего делать в Кишиневе, в городе не хватает монументов голоду, депортациям и приднестровскому конфликту» — министр культуры

Многие советские монументы в Молдове «не имеют никакого отношения к нашей истории, ну, или к нашей настоящей истории» и должны быть снесены или перенесены, среди них памятник Владимиру Ленину, Григорию Котовскому и Сергею Лазо в Кишинёве, заявил министр культуры Кристиан Жардан, пообещав сосредоточиться на этой задаче.
Министр извинился, что решения на этот счёт ещё нет, но добавил, что «надо навести порядок и принять решение, чёткое и ответственное, потому что многие из них не имеют ничего с этим народом» и не заслуживают нахождения там, где размещены сегодня.
Жардан похвалил в этом смысле опыт Польши и Прибалтики.
Также он высказался за то, чтобы убрать с территории комплекса «Молдэкспо» памятник Владимиру Ленину (который итак перенесён из центра столицы) и подчеркнул, что в центральной части Кишинёва должно быть больше монументов, посвящённых сталинским депортациям, голоду и Приднестровскому конфликту:
«Я уверен, что многим из них [советских монументов] нечего делать и в то же время, например, мне стыдно, как государству, что в центре Кишинева нет монумента голоду 1946−1947 года. У нас есть только один монумент, посвящённый Приднестровскому конфликту. У нас, как у государства, есть задолженности [по установке монументов трём вышеописанным событиям]. Давайте сравним увековечивание жертв голода 1946−47 против увековечивания мужчины, стоящего перед отелем “Космос” на лошади. Что нам, как государству, важнее?».
Жардан признался, что испытывает «влечение» к теме послевоенного голода в МССР.
