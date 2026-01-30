Киев консультируется с Лондоном по укреплению линии фронта, пишут СМИ

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.