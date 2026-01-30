«Киев консультируется с британскими экспертами по вопросу укрепления линии фронта», — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что украинские военные и чиновники недавно получили предложения по укреплению передовой от экспертов-инженеров, в том числе и из Великобритании.
Как напоминает портал, Киев получает эти советы на фоне обещаний Британии и Франции разместить войска на Украине в будущем.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.