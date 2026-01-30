Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев консультируется с Лондоном по укреплению линии фронта, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина консультируется с экспертами из Британии по поводу того, как можно укрепить линию фронта, пишет портал Intelligence Online.

Источник: AP 2024

«Киев консультируется с британскими экспертами по вопросу укрепления линии фронта», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что украинские военные и чиновники недавно получили предложения по укреплению передовой от экспертов-инженеров, в том числе и из Великобритании.

Как напоминает портал, Киев получает эти советы на фоне обещаний Британии и Франции разместить войска на Украине в будущем.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше