Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин

«Если мы посмотрим на такие крупные экономики, как Китай и Индия, то их активное вовлечение в глобальную экономику позволило существенно улучшить и качество жизни, существенно снизить бедность в этих странах. Ну и, конечно же, обеспечило весь мир доступными товарами и услугами, в том числе за счет того, что экономики Китая и Индии были встроены в мировую торговлю», — добавил он.