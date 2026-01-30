Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин

«Глобализация принесла много хорошего. Но та модель, которую мы видели в последние десятилетия, на самом деле подошла к концу», — сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Он отметил, что прежняя модель глобализации принесла много хорошего.
«Если мы посмотрим на такие крупные экономики, как Китай и Индия, то их активное вовлечение в глобальную экономику позволило существенно улучшить и качество жизни, существенно снизить бедность в этих странах. Ну и, конечно же, обеспечило весь мир доступными товарами и услугами, в том числе за счет того, что экономики Китая и Индии были встроены в мировую торговлю», — добавил он.