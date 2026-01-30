Ричмонд
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Прежняя модель глобализации подошла к концу, хотя она и принесла миру много хорошего, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Источник: © РИА Новости

«Глобализация принесла много хорошего. Но та модель, которую мы видели в последние десятилетия, на самом деле подошла к концу», — сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.

Он отметил, что прежняя модель глобализации принесла много хорошего.

«Если мы посмотрим на такие крупные экономики, как Китай и Индия, то их активное вовлечение в глобальную экономику позволило существенно улучшить и качество жизни, существенно снизить бедность в этих странах. Ну и, конечно же, обеспечило весь мир доступными товарами и услугами, в том числе за счет того, что экономики Китая и Индии были встроены в мировую торговлю», — добавил он.

