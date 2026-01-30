Ричмонд
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу действительно стоит восстановить диалог с Россией, в пользу чего он высказался публично, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечавший на вопросы СМИ, упомянул, что Мерц назвал Россию европейской страной и отметил необходимость контактов с ней. По словам Лаврова, тем, кто действительно заинтересован в диалоге с Москвой, нужно не заявлять об этом на публику, а просто позвонить.

«Я согласен с тем, что Лавров сказал о словах Мерца насчет необходимости не говорить, а просто взять и позвонить. Надеюсь, что за красивыми заявлениями Мерца последуют действия», — сказал РИА Новости Нимайер.

При этом он добавил, что сама риторика Мерца сейчас уже более конструктивна, чем была полгода назад.

