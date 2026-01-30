В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечавший на вопросы СМИ, упомянул, что Мерц назвал Россию европейской страной и отметил необходимость контактов с ней. По словам Лаврова, тем, кто действительно заинтересован в диалоге с Москвой, нужно не заявлять об этом на публику, а просто позвонить.