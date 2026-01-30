Ричмонд
Председателем Ассоциации муниципальных образований избран Вадим Семенов

Иркутская область, НИА-Байкал — Общее собрание Ассоциации муниципальных образований Иркутской области состоялось с участием губернатора Игоря Кобзева и председателя Законодательного Собрания Александра Ведерникова.

Источник: НИА Байкал

Мэр города Черемхово и действующий председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов был вновь избран ее руководителем. На мероприятии, организованном Ассоциацией, подвели итоги работы за 2025 год, утвердили план работы на текущий год и избрали руководящий состав организации.

Обращаясь к участникам собрания, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников выразил благодарность Вадиму Семенову, всем мэрам, главам и работникам администраций территорий, а также председателям и депутатам местных дум за их слаженную работу. Он отметил, что Ассоциация является главным стратегическим партнером для депутатского корпуса Заксобрания.

Александр Ведерников подчеркнул, что в конце прошлого года по инициативе Ассоциации был принят важный закон «О территориальных и организационных основах местного самоуправления в Иркутской области». Он также отметил, что впереди предстоит еще большая совместная работа по реализации этого закона, чтобы достичь ощутимых результатов и улучшить качество жизни жителей региона.

Вадим Семенов в свою очередь заявил, что Ассоциация продолжит работу по защите интересов органов местного самоуправления, акцентируя внимание на важности сотрудничества с Законодательным собранием и другими органами власти для достижения общих целей.