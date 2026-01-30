Председателем Ассоциации муниципальных образований избран Вадим Семенов

Александр Ведерников подчеркнул, что в конце прошлого года по инициативе Ассоциации был принят важный закон «О территориальных и организационных основах местного самоуправления в Иркутской области». Он также отметил, что впереди предстоит еще большая совместная работа по реализации этого закона, чтобы достичь ощутимых результатов и улучшить качество жизни жителей региона.