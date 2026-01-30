Председателем Ассоциации муниципальных образований избран Вадим Семенов

Мэр города Черемхово и действующий председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов был вновь избран ее руководителем. На мероприятии, организованном Ассоциацией, подвели итоги работы за 2025 год, утвердили план работы на текущий год и избрали руководящий состав организации.
Обращаясь к участникам собрания, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников выразил благодарность Вадиму Семенову, всем мэрам, главам и работникам администраций территорий, а также председателям и депутатам местных дум за их слаженную работу. Он отметил, что Ассоциация является главным стратегическим партнером для депутатского корпуса Заксобрания.
Александр Ведерников подчеркнул, что в конце прошлого года по инициативе Ассоциации был принят важный закон «О территориальных и организационных основах местного самоуправления в Иркутской области». Он также отметил, что впереди предстоит еще большая совместная работа по реализации этого закона, чтобы достичь ощутимых результатов и улучшить качество жизни жителей региона.
Вадим Семенов в свою очередь заявил, что Ассоциация продолжит работу по защите интересов органов местного самоуправления, акцентируя внимание на важности сотрудничества с Законодательным собранием и другими органами власти для достижения общих целей.