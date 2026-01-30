В Госдуме назвали лучшего переговорщика с Россией от Европы

Собеседник «Ленты.ру» считает, что Меланшон способен представлять Европу на переговорах с Россией по разным вопросам. Он уточнил, что этот политик владеет информацией и способен обсуждать украинский вопрос и пути разрешения конфликта Киева и Москвы, варианты обеспечения безопасности, расширение НАТО.
Жан-Люк Меланшон — левый французский политик. Он является основателем партии «Непокорившаяся Франция». Выступает за отставку президента страны Эммануэля Макрона. Он призвал главу страны покинуть пост в октябре 2025 года. Меланшон тогда подчеркивал, что сам Макрон отвергает такую возможность разрешения политического кризиса в стране.
В августе 2025 года левая партия под руководством Жан-Люка Меланшона пыталась объявить Макрону импичмент.