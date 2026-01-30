Президент США Трамп ввел режим ЧП из-за Кубы и угрожает пошлинами

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения, заявив об угрозе национальной безопасности со стороны Кубы, которая размещает на своей территории военные и разведывательные объекты враждебных США государств, включая Россию. Согласно указу, Вашингтон может вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, поставляющей нефть на остров. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал основания для режима ЧП ложью и осудил попытку топливной блокады.
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, и пригрозил пошлинами странам, которые экспортируют на остров нефть. Об этом говорится в указе Трампа, который опубликовал Белый дом.
«Куба открыто принимает у себя опасных противников США, приглашая их разместить на своей территории современные военные и разведывательные средства, которые непосредственно угрожают национальной безопасности США», — говорится в указе Трампа.
В документе также отмечается, что на Кубе находится крупнейший зарубежный объект России по сбору радиоразведывательной информации, который пытается похитить секретную информацию, касающуюся нацбезопасности США.
Какие меры вводятся против Кубы.
Согласно указу Дональда Трампа, США могут вводить дополнительные тарифы в отношении любой страны, которая поставляет на Кубу нефть.
«В рамках этой системы может вводиться дополнительная адвалорная пошлина на импорт товаров, произведенных в иностранном государстве, которое прямо или косвенно продает или иным образом поставляет нефть на Кубу», — говорится в тексте указа.
При этом в указе и пояснительной записке к нему на сайте Белого дома не раскрывается, в отношении каких позиций будут вводиться тарифы.
Прежде Трамп неоднократно предсказывал крах властей Кубы и заявлял, что США хотят ускорить смену режима на острове. Так, накануне на красной ковровой дорожке Кеннеди-центра перед премьерой документального фильма «Мелания», Трамп снова заявил об этом в комментарии телеканалу ABC News.
«Куба — это провлстрана, и вам должно быть жаль Кубу. Они очень плохо обращались с людьми. У нас много кубинских американцев, с которыми действительно очень плохо обращались, и они, вероятно, хотели бы вернуться. Я думаю, что Куба не сможет выжить», — сказал президент США.
Смена режима.
Трамп ужесточил свою риторику в отношении Кубы после военной операции США в Венесуэле, в ходе которой американские силы захватили и вывезли из страны ее президента Николаса Мадуро и его супругу.
7 января президент США заявил, что это подрывает экономические связи между Венесуэлой и Кубой.
«Теперь они не будут получать эти деньги. Они не будут получать доход», — сказал Трамп.
Ранее президент США заявил, что Куба «готова к падению».
«Куба, похоже, готова к падению. Я не знаю, как они — смогут ли они продержаться, но у Кубы сейчас нет доходов», — заявил Трамп 4 января. «Все их доходы поступали из Венесуэлы, от венесуэльской нефти. Теперь они не получают ничего. И Куба буквально готова к падению. И многие замечательные кубинские американцы будут очень рады этому», — сказал он.
При этом кубинское происхождение имеет нынешний госсекретарь США Марко Рубио, который с 2011-го по 2025-ый год был сенатором от штата Флорида, где проживает большое количество выходцев с острова. В свою очередь, Трамп назвал «отличной» идеей сделать Рубио президентом Кубы, после того, как об этом появился пост в соцсети X.
Что ответили на Кубе.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X прокомментировал новый указ и осудил попытки США ввести топливную блокаду против острова.
«Чтобы оправдать это, они опираются на длинный список лживых утверждений, которые пытаются представить Кубу как угрозу, которой она не является», — написал глава кубинской дипломатии.
Паррилья добавил, что США оказывает давление на страны Америки, и пытается «подчинить их своей воле, лишить ресурсов, ущемить суверенитет и лишить независимости».
«США также прибегают к шантажу и принуждению, пытаясь заставить другие страны присоединиться к их всеми осуждаемой политике блокады против Кубы, а тем, кто отказывается, угрожают введением произвольных и необоснованных тарифов в нарушение всех норм свободной торговли», — заявил глава МИД Кубы.
Вместе с тем, президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заявила, что мексиканская государственная нефтяная компания Pemex продолжит отгрузку нефти Гаване на фоне давления со стороны США.
«Решение Мексики поставлять нефть Кубе из гуманитарных соображений является суверенным решением страны. Оно действует уже на протяжении многих лет, это не недавнее решение», — объяснила Шейнбаум.