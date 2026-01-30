Президент США Трамп ввел режим ЧП из-за Кубы и угрожает пошлинами

«Куба, похоже, готова к падению. Я не знаю, как они — смогут ли они продержаться, но у Кубы сейчас нет доходов», — заявил Трамп 4 января. «Все их доходы поступали из Венесуэлы, от венесуэльской нефти. Теперь они не получают ничего. И Куба буквально готова к падению. И многие замечательные кубинские американцы будут очень рады этому», — сказал он.