Политолог оценил шансы на прогресс в переговорах по Украине

Переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса в ближайшее время вряд ли приведет к конкретным договоренностям. Ускорить принятие решений по мирной сделке не сможет даже дедлайн, установленный США. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что крайний срок, который американская сторона определила для достижения соглашений по конфликту России и Украины, — 15 мая. По мнению собеседника «Ленты.ру», команда Белого дома до этой даты будет оказывать давление на Киев. Он не исключил, что американцы не смогут добиться цели, так как предыдущие дедлайны украинцы игнорировали или находили причины для срыва.

Дудаков объяснил, что 15 мая назначено как конечный срок разрешения украинского кризиса, потому что с этой даты стартует электронная фаза выборов в Конгресс США — американскому президенту Дональду Трампу важно продемонстрировать избирателям успех во внешнеполитической деятельности, чтобы заручиться их поддержкой.

Политолог отметил, что Киев продолжает проявлять несговорчивость. «В этой связи пока что, наверное, преждевременно говорить о том, что в рамках, например, следующего раунда российско-украинских, российско-американских переговоров мы увидим какой-то значимый прорыв», — отметил Дудаков.

Постпред США в НАТО Мэттью Уитакер ранее заявил, что стороны, принимающие участие в работе над мирным договором по Украине, приближаются к урегулированию. Он добавил, что в ходе обсуждения перерабатываются технические и сложные вопросы. Самым трудным он назвал вопрос территорий.

