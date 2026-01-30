Политолог оценил шансы на прогресс в переговорах по Украине

Эксперт уточнил, что крайний срок, который американская сторона определила для достижения соглашений по конфликту России и Украины, — 15 мая. По мнению собеседника «Ленты.ру», команда Белого дома до этой даты будет оказывать давление на Киев. Он не исключил, что американцы не смогут добиться цели, так как предыдущие дедлайны украинцы игнорировали или находили причины для срыва.