Зеленский не исключил переноса новой встречи по Украине в Абу-Даби

Дата новой встречи представителей России, Украины и США для переговоров об урегулировании может быть изменена, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

По его словам, договоренности предполагали, что встреча пройдет 1 февраля.

«Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату», — цитирует его «РБК-Украина».

Переговоры между Россией, Украиной и США прошли 23 и 24 января в Абу-Даби. Основной темой стал территориальный вопрос. Без его решения урегулирование невозможно, подчеркивали в МИД. Москва настаивает на выводе украинских войск с Донбасса, президент Владимир Путин говорил, что Россия добьется целей военной операции либо дипломатическим, либо вооруженным путем.

