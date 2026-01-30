Зеленский не исключил переноса новой встречи по Украине в Абу-Даби

По его словам, договоренности предполагали, что встреча пройдет 1 февраля.
«Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату», — цитирует его «РБК-Украина».
Переговоры между Россией, Украиной и США прошли 23 и 24 января в Абу-Даби. Основной темой стал территориальный вопрос. Без его решения урегулирование невозможно, подчеркивали в МИД. Москва настаивает на выводе украинских войск с Донбасса, президент Владимир Путин говорил, что Россия добьется целей военной операции либо дипломатическим, либо вооруженным путем.