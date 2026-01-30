Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте

Благодаря инициативе и вниманию главы нашего государства Шавката Мирзиёева память о Первом Президенте была увековечена, в Самарканде был построен его мавзолей. Стало доброй традицией проводить поминальные мероприятия 30 января — в день рождения Ислама Каримова.