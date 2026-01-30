Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте

Ежегодно 30 января в Узбекистане отмечают день рождения первого президента.

Источник: Соцсети

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы республики.

На церемонии в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова присутствовали также приняли участие представители палат Олий Мажлиса, Администрации Президента и правительства, деятели науки и культуры, представители общественности.

Историческая память — прочный фундамент будущего нации. Неоценимые заслуги Первого Президента Ислама Каримова в становлении Узбекистана как независимого государства, в создании основ государственности страны вспоминаются с глубоким уважением и признательностью.

Благодаря инициативе и вниманию главы нашего государства Шавката Мирзиёева память о Первом Президенте была увековечена, в Самарканде был построен его мавзолей. Стало доброй традицией проводить поминальные мероприятия 30 января — в день рождения Ислама Каримова.

В ходе церемонии были прочитаны суры из Корана и дуа. Говорилось о деятельности Первого Президента во благо Родины и его человеческих качествах.

Память Первого Президента также почтили возложением цветов к его памятникам в городах Самарканде и Карши.