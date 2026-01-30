NfP: глава МИД Польши предложил создать «европейский легион», который не сможет противостоять России

Также против идеи Кубилюса выступила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Она сказала, что “не может представить, что страны создадут отдельную европейскую армию”, учитывая, что они уже являются частью НАТО и имеют свои собственные национальные вооруженные силы. “Если мы создадим параллельные структуры, то это только спутает карты”, — считает Каллас.