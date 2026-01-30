Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NfP: глава МИД Польши предложил создать «европейский легион», который не сможет противостоять России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе предложил создать «европейский легион», сообщает польское онлайн-издание Notes From Poland.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В легион, по мнению министра, должны войти солдаты из стран — членов Европейского союза и даже стран-кандидатов на вступление в ЕС, говорится в статье.

Мы могли бы создать то, что я называю европейским легионом — подразделение размером с бригаду.

Радослав Сикорский
глава МИД Польши

Такой легион, по задумке Сикорского, будет финансироваться из бюджета Евросоюза и «политически подчиняться» Комитету по политике и безопасности ЕС.

При этом глава МИД Польши признал, что «европейский легион» не будет направлен на сдерживание России.

Это не была бы сила, способная сдержать Путина. Но существуют угрозы более низкого уровня, такие как в Северной Африке или на Балканах, где у нас должна быть возможность действовать сообща.

Радослав Сикорский
глава МИД Польши

Как считает Сикорский, формирование такого легиона было бы более реалистичным, чем идея создания полноценной европейской армии численностью в 100 000 человек, которую недавно призвал создать комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Сикорский раскритиковал идею Кубилюса, заявив, что «говорить о федеральной армии бессмысленно», потому что… национальные армии не объединятся«.

Также против идеи Кубилюса выступила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Она сказала, что “не может представить, что страны создадут отдельную европейскую армию”, учитывая, что они уже являются частью НАТО и имеют свои собственные национальные вооруженные силы. “Если мы создадим параллельные структуры, то это только спутает карты”, — считает Каллас.

Аналогичное мнение ранее на этой неделе высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На его взгляд, европейская армия “усложнит ситуацию” и приведет к “большому дублированию” функций.

NfP напоминает, что сейчас у Евросоюза нет собственной армии, но большинство членов блока (23 из 27) входят в НАТО.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше