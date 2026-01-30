NfP: глава МИД Польши предложил создать «европейский легион», который не сможет противостоять России

Мы могли бы создать то, что я называю европейским легионом — подразделение размером с бригаду.
Такой легион, по задумке Сикорского, будет финансироваться из бюджета Евросоюза и «политически подчиняться» Комитету по политике и безопасности ЕС.
При этом глава МИД Польши признал, что «европейский легион» не будет направлен на сдерживание России.
Это не была бы сила, способная сдержать Путина. Но существуют угрозы более низкого уровня, такие как в Северной Африке или на Балканах, где у нас должна быть возможность действовать сообща.
Как считает Сикорский, формирование такого легиона было бы более реалистичным, чем идея создания полноценной европейской армии численностью в 100 000 человек, которую недавно призвал создать комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс. Сикорский раскритиковал идею Кубилюса, заявив, что «говорить о федеральной армии бессмысленно», потому что… национальные армии не объединятся«.
Также против идеи Кубилюса выступила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Она сказала, что “не может представить, что страны создадут отдельную европейскую армию”, учитывая, что они уже являются частью НАТО и имеют свои собственные национальные вооруженные силы. “Если мы создадим параллельные структуры, то это только спутает карты”, — считает Каллас.
Аналогичное мнение ранее на этой неделе высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На его взгляд, европейская армия “усложнит ситуацию” и приведет к “большому дублированию” функций.
NfP напоминает, что сейчас у Евросоюза нет собственной армии, но большинство членов блока (23 из 27) входят в НАТО.