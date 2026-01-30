Зеленский заявил об отсутствии соглашений с РФ о перемирии в энергетике

«Здесь нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу (по поводу энергетического перемирия — прим. ТАСС) между нами и Россией не было», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит издание «Общественное».
Он отметил, что пока не готов сказать, будет ли достигнуто энергетическое перемирие. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», — добавил он.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лично попросил своего российского коллегу Владимира Путина о том, чтобы ВС РФ на одну неделю прекратили удары по Киеву и другим городам на Украине из-за рекордных морозов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об энергетическом перемирии с Киевом.
Киев последовательно продвигает идею «энергетического перемирия» в связи с тем, что обеспечивающие его военную машину объекты успешно поражаются ВС РФ. В ответ он предлагает прекратить удары по российской энергоинфраструктуре — подвергая, однако, атакам исключительно гражданские и международные объекты.
Москва ранее неоднократно подчеркивала, что считает необходимым достижение полноценного мира, а не перемирия.