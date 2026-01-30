Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне

С подобным заявлением Орбан уже выступал в октябре 2025 года. Тогда он заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной обусловлен территориально, а вступление в федеративное устройство с Украиной означает войну с Москвой для Будапешта. Каждый народ имеет право решать, хочет ли он состоять в союзе с другим народом, считает премьер. По этой причине венгров не должно беспокоить мнение оставшихся 26 стран ЕС, важно должно быть лишь то, что думает их государство, пояснил он.