Зеленский отверг возможность компромиссов по Донбассу и ЗАЭС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский в разговоре с украинскими журналистами вновь отверг возможность компромисса по Донбассу и использованию Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

Источник: AP 2024

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя», — приводит слова Зеленского украинское издание «Новости. Live». Он добавил, что компромисс по Донбассу «пока не найден».

Ранее Зеленский заявлял, что по двум основным вопросам урегулирования конфликта — использованию Запорожской АЭС и уступке Украиной территорий — не удалось договориться даже с США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская армия должна выйти из Донбасса для процесса урегулирования. Он напомнил, что позиция России известна: «формула Анкориджа» была оговорена и было достигнуто понимание с американскими переговорщиками и с президентом США Дональдом Трампом. При этом, комментируя отказ Зеленского в Давосе выводить войска из Донбасса, он отмечал, что когда идут переговоры, обсуждать в публичном формате отдельные положения этого процесса неверно.

