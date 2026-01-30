Зеленский отверг возможность компромиссов по Донбассу и ЗАЭС

«Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя», — приводит слова Зеленского украинское издание «Новости. Live». Он добавил, что компромисс по Донбассу «пока не найден».
Ранее Зеленский заявлял, что по двум основным вопросам урегулирования конфликта — использованию Запорожской АЭС и уступке Украиной территорий — не удалось договориться даже с США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что украинская армия должна выйти из Донбасса для процесса урегулирования. Он напомнил, что позиция России известна: «формула Анкориджа» была оговорена и было достигнуто понимание с американскими переговорщиками и с президентом США Дональдом Трампом. При этом, комментируя отказ Зеленского в Давосе выводить войска из Донбасса, он отмечал, что когда идут переговоры, обсуждать в публичном формате отдельные положения этого процесса неверно.