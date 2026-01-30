Политолог: зачем на самом деле Трамп ввел режим ЧП из-за Кубы

Эксперт полагает, что объявление режима чрезвычайного положения в Штатах — не стихийное решение, а часть долгосрочной стратегии. Собеседник NEWS.ru обратил внимание на то, что ЧП в США объявляют нередко. Он напомнил, что недавно Дональд Трамп объявлял ЧП в сфере энергетики из-за роста цен на электричество. Дудаков уточнил, что введение чрезвычайного положения не значит, что американцы готовят вторжение на Кубу в ближайшие несколько дней, хотя всем ясно, что глава Белого дома выбрал республику следующей целью после Венесуэлы.