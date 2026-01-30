Политолог: зачем на самом деле Трамп ввел режим ЧП из-за Кубы

Эксперт полагает, что объявление режима чрезвычайного положения в Штатах — не стихийное решение, а часть долгосрочной стратегии. Собеседник NEWS.ru обратил внимание на то, что ЧП в США объявляют нередко. Он напомнил, что недавно Дональд Трамп объявлял ЧП в сфере энергетики из-за роста цен на электричество. Дудаков уточнил, что введение чрезвычайного положения не значит, что американцы готовят вторжение на Кубу в ближайшие несколько дней, хотя всем ясно, что глава Белого дома выбрал республику следующей целью после Венесуэлы.
«Соединенные Штаты будут пытаться устроить экономическую блокаду Кубы для того, чтобы спровоцировать коллапс власти и смену режима. Получится это или нет — вопрос отдельный», — объяснил политолог.
Американист добавил, что США уже пытаются реализовать план — они угрожают поставщикам нефти на Кубу, например Мексике, чтобы ограничить поставки на остров и создать условия для экономической блокады.
Малек Дудаков объяснил, что кубинская и венесуэльская экономики взаимосвязаны, так как Куба зависит от поставок нефти и нефтепродуктов. Сейчас Кубу обеспечивает ресурсами Мексика. Трамп заявил, что введет дополнительные тарифы для поставщиков нефти на остров. Политолог допустил, что пока американцы будут только угрожать пошлинами мексиканскому правительству, чтобы не испортить диалог по другим направлениям.
Эксперт добавил, что смена режима на Кубе — цель, которая представляет интерес для главы Госдепа Марко Рубио. «Сам первый госсекретарь США кубинского происхождения. Он крайне ястребино относится к своей исторической родине», — уточнил он.
Напомним, Трамп объяснил введение режима чрезвычайного положения тем, что Куба угрожает национальной безопасности США.