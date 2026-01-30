Минюст: белорусам теперь не нужно ездить за алиментами в Россию

«Мы активно работали с нашими российскими коллегами. Результатом этой работы стала подготовка и принятие закона, который скорректировал соответствующие нормы федерального закона Российской Федерации», — сказал министр.
Соответствующий закон вступил в силу 9 января 2026 года. С этой даты платежи на основании вынесенных белорусскими судами решений исполняются в Российской Федерации, а денежные средства перечисляются на счета в Беларуси.
Министр также рассказал предысторию законодательной работы.
По его словам, речь идет о российском законодательстве 2020 года, связанном с борьбой с отмыванием денег, с недопустимостью финансирования терроризма.
«В 2022 году оно было скорректировано таким образом, что перечисление денежных средств, взысканных в рамках исполнения судебных решений, могло осуществляться только на счета взыскателей, которые должны были быть открыты на территории Российской Федерации», — напомнил Коваленко.
По его словам, этот подход делал несколько некомфортным получение денег для белорусов, которые являются взыскателем по социальным платежам.
«Это и алиментные платежи, и платежи, связанные с возмещением ущерба, причиненного преступлением», — отметил Коваленко.
Для этого белорусы должны были ехать и открывать счета в России.