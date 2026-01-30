Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.
Он заявил, что все кандидаты на членство ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение.
Эта байка официально закрыта. Поэтому Санду нужны новые баллады, а до их закрепления, нужно больше отвлечения внимания и нагнетание истерики.
Больше она ничего не умеет. Именно в этом свете можно понимать все заявления последних дней. Но нагнетать они будут и дальше, так как рейтинг и поддержка летят туда, куда они загнали всю страну, — отметил Валерий Осталеп, аналитик.
Расходимся, граждане!
Больше очередь в ЕС не занимать.
Морковка закончилась.
