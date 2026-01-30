Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер Германии Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС к 2027 году: Эта страница закрыта и для Молдовы — в ПАС началась истерика

Мерц заявил, что все кандидаты на членство ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

Он заявил, что все кандидаты на членство ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение.

Эта байка официально закрыта. Поэтому Санду нужны новые баллады, а до их закрепления, нужно больше отвлечения внимания и нагнетание истерики.

Больше она ничего не умеет. Именно в этом свете можно понимать все заявления последних дней. Но нагнетать они будут и дальше, так как рейтинг и поддержка летят туда, куда они загнали всю страну, — отметил Валерий Осталеп, аналитик.

Расходимся, граждане!

Больше очередь в ЕС не занимать.

Морковка закончилась.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.

Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).

Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.

Министр обороны страны Анатолий Носатый договорился до «так называемого Советского Союза»(далее…).

Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.

Было аннулировано в общей сложности 162 036 румынских удостоверений личности (далее…).

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше