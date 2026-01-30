В Госдуме назвали главную угрозу для энергоперемирия между РФ и Украиной

Парламентарий обратил внимание на то, что, ведя переговоры об урегулировании конфликта, Украина не свернула свою диверсионную деятельность и активизировала обстрелы приграничных территорий.
Колесник уточнил, что если Киев снова будет обстреливать энергетические объекты на российской территории, а украинская сторона уже не раз игнорировала мирные договоренности, то есть основания полагать, что энергоперемирие не состоится.
Парламентарий отметил, что проблемы с энергосектором Украины связаны с тем, что энергоструктура используется для производства оружия. Депутат обратил внимание, что ВС РФ атакуют исключительно военные цели, не обстреливая мирных жителей. «Мы всегда были открыты к переговорам, но мира можно достичь только при взаимных усилиях», — резюмировал он.
Напомним, Дональд Трамп сделал заявление о том, что лично обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить удары по Киеву и крупным городам Украины на период холодов. Россия согласилась воздержаться от ударов до 1 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.