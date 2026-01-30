NYT назвала наиболее рискованный вариант операции США против Ирана

Другой вариант, как пишет газета, — серия ударов по военным и другим объектам, связанным с руководством страны, которые должны вызвать хаос и создать условия для смещения 86-летнего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Однако неясно, кто будет управлять страной в случае смещения верховного лидера и будет ли какой-либо преемник более открыт к сотрудничеству с Соединенными Штатами, отмечает издание. Американские чиновники подчеркнули, что эти и другие варианты все еще дорабатываются и обсуждаются ближайшим окружением Трампа, но консенсуса пока нет.