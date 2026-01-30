Ричмонд
NYT: энергетическое перемирие — «джентельменское соглашение» между переговорщиками в ОАЭ

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Кремль согласился на временную паузу в ракетных ударах по Киеву в связи с сильными морозами в украинской столице. Это признак того, что мирные переговоры между Россией и Украиной набирают обороты, считает американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Я лично попросил президента Путина неделю не наносить удары по Киеву и другим городам. И он согласился на это. И, должен вам сказать, это было очень приятно», — сказал Трамп в четверг на заседании кабинета министров в Белом доме.

Однако неясно, когда Трамп обратился к Путину с такой просьбой, поскольку ни Белый дом, ни Кремль с декабря не сообщали о телефонном разговоре между двумя лидерами, указывает NYT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что пока не может комментировать сообщения о достижении «энергетического перемирия» между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг поблагодарил США за их усилия, а в пятницу сказал, что Украина откажется от ударов по российской энергетике, если Россия приостановит атаки на энергетические объекты Украины.

При этом он заявил, что между Москвой и Киевом «не было никаких прямых переговоров или прямых соглашений» о прекращении ударов.

Советник Офиса президента Украины на условиях анонимности рассказал NYT, что Киев просил о приостановке ударов на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные, и российская сторона согласилась, но не в письменной форме.

Он охарактеризовал эту «паузу» как «джентльменское соглашение» между переговорщиками.

Сэмюэл Чарап, старший научный сотрудник аналитического центра RAND*, заявил, что временное «энергетическое перемирие» указывает на «укрепление доверия» и призвано «продемонстрировать серьезность намерений в переговорах». Тем не менее он добавил, что это «не означает, что удары прекратятся навсегда».

* центр RAND признан нежелательной организацией на территории России

