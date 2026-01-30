NYT: энергетическое перемирие — «джентельменское соглашение» между переговорщиками в ОАЭ

«Я лично попросил президента Путина неделю не наносить удары по Киеву и другим городам. И он согласился на это. И, должен вам сказать, это было очень приятно», — сказал Трамп в четверг на заседании кабинета министров в Белом доме.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что пока не может комментировать сообщения о достижении «энергетического перемирия» между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг поблагодарил США за их усилия, а в пятницу сказал, что Украина откажется от ударов по российской энергетике, если Россия приостановит атаки на энергетические объекты Украины.
Советник Офиса президента Украины на условиях анонимности рассказал NYT, что Киев просил о приостановке ударов на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные, и российская сторона согласилась, но не в письменной форме.
Сэмюэл Чарап, старший научный сотрудник аналитического центра RAND*, заявил, что временное «энергетическое перемирие» указывает на «укрепление доверия» и призвано «продемонстрировать серьезность намерений в переговорах». Тем не менее он добавил, что это «не означает, что удары прекратятся навсегда».
* центр RAND признан нежелательной организацией на территории России