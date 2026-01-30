Курдские силы договорились о поэтапной интеграции в структуры Сирии

Вопрос военной интеграции остается предметом обсуждения. Представители СДС указывают, что рассматривается трансформация формирований в структуру по борьбе с терроризмом, при этом окончательного решения пока нет. Командующий СДС Мазлум Абди согласился на поэтапную индивидуальную интеграцию, отказавшись от требования включения сил единым блоком.