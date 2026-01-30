Зеленский раскритиковал Европу и США за задержки поставок ПВО

«Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Он объяснил, что ракеты не были доставлены в оговоренный срок, так как Европа не произвела платежи по программе PURL вовремя.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 января заявил, что Украина стала «пешкой» в геополитической игре Запада, который использует страну для создания угрозы безопасности РФ. По словам Лаврова, Россия рассматривает украинский конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом.
В этот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на совещании глав МИД стран Евросоюза (ЕС) было заявлено о нежелании большинства стран — членов ЕС идти на мирные переговоры по Украине.