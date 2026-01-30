Ричмонд
Токаев заявил о появлении «контуров» новой Конституции Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что члены конституционной комиссии считают, что прилагаемые изменения в Конституцию страны настолько масштабны, что можно говорить о необходимости принятия нового основного закона государства.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Соответствующее заявление он сделал на форуме волонтёров.

«Вчера члены [конституционной] комиссии в ходе прений пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений в основной закон позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции», — приводит его заявление пресс-служба.

Как указал Токаев, предлагаемые поправки направлены не только на институционально-правовую модернизацию, но и «трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу».

По его словам, уже «ясно вырисовались контуры концептуально нового документа, вбирающего в себя идеалы, принципы и приоритеты современного Казахстана».