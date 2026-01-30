В Кремле ответили на готовность Зеленского к «бою» за ЗАЭС и Донбасс

«Естественно мы видели эти заявления. Здесь первое — в этом контексте нужно обратить внимание, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ. И здесь один вопрос — означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанция и собирается ли он атаковать АЭС», — сказал Песков.