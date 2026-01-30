Просьба Трампа к Путину и выводы Гутерриша по Донбассу. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин 30 января проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Глава государства также во второй половине дня проведет заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
О просьбе Трампа к Путину
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля с целью создания благоприятных условий для переговоров: «Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров».
О заявлениях Зеленского
В Кремле видели заявления Зеленского о планах «не сдавать без боя» Донбасс и Запорожскую АЭС, которая уже несколько лет находится под контролем России: «Здесь один вопрос — означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию или собирается он атаковать эту атомную электростанцию».
«Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».
О «приглашении» в Киев
Зеленский настаивал на личной встрече с Путиным, а не наоборот: «Я бы напомнил, что инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому. А встречи просил Зеленский — Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ ему президент Путин ответил: “Мы готовы, но только в Москве”. “Здесь очень важно это помнить”.
О выводах Гутерриша
Кремль считает выводы Гутерриша, что Донбасс в отличие от Гренландии не имеет права на самоопределение, «глубоко ошибочными с точки зрения международного права»: «Мы не согласны с такими выводами и имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию».