Зеленский обрушился с критикой на Трампа

«По моему мнению, история с Гренландией — это такая специфическая история…», — заявил он.
Глава киевского режима утверждает, что ситуация может быть использована для требования от Киева признания территориальных уступок. Так же он осудил Европу за отправку в Гренландию небольшого военного контингента.
«Когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то… Что это значит? Какой сигнал?» — добавил Зеленский.
Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.